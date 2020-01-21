В работе платежной системы Visa произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются во вторник в некоторых странах Европы и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии.
Пик сбоев пришелся на 3:21 по киевскому времени.
По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (73% сообщивших о неполадках), у 18% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 7% не работает сайт.
Напомним, MasterCard и Visa отказались от участия в создании криптовалюта Facebook.