В работе платежной системы Visa произошел сбой

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии.

Пик сбоев пришелся на 3:21 по киевскому времени.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (73% сообщивших о неполадках), у 18% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 7% не работает сайт.

Напомним, MasterCard и Visa отказались от участия в создании криптовалюта Facebook.