В РФ засудили колишнього міліціонера за вбивство 47 жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Російській Федерації колишнього міліціонера з Ангарська Михайла Попкова засудили до довічного ув’язнення за вбивство 47 жінок, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що чоловік до цього вже був засудженим на довічне ув'язнення за вбивство 22 жінок, але потім дав свідчення про вбивство 59 жінок.
"Засудженому М.Попкову пред'явлено звинувачення ще по 47 вбивствам. Ця інформація слідчим з особливо важливих справ Євгеном Карчевський була озвучена на засіданні суду", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у січні 2015 року екс-міліціонер був засуджений на довічне ув'язнення за вбивство 22 жінок і замах на вбивство ще двох. Тоді ж стало відомо, що він може бути причетний ще приблизно до 20 аналогічних злочинів, за якими він написав явку з повинною. За даними держобвинувачення, про вчинені вбивства він розповідав своїм сусідам по камері.
Як повідомляв УНН, російського підлітка підозрюють у вбивстві прийомних батьків у США.