В РФ осудили бывшего милиционера за убийство 47 женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Российской Федерации бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 47 женщин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что мужчина до этого уже был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, но потом дал показания об убийстве 59 женщин.
"Осужденному М.Попкову предъявлено обвинение еще по 47 убийствам. Эта информация следователем по особо важным делам Евгением Карчевским была озвучена на заседании суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал своим сокамерникам.
Как сообщал УНН, российского подростка подозревают в убийстве приемных родителей в США.