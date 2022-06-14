У рф вигадали новий метод, як обманом відправити чоловіків воювати проти України – СБУ

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Як зазначили, рекрутингові компанії росії зараз шукають "добровольців" для армії. Вони пропонують непогану заробітну плату на "відновлення" окупованих територій на сході України, а саме - розбирати завали чи вантажити гуманітарну допомогу.

Полонений загарбник-контрактник, який є уродженцем удмуртії, розповів слідчім СБУ, що приїхав, нібито, у якості "різноробочого".

За його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити "гарматним м’ясом" у складі незаконних збройних формувань "лнр/днр" або бути розстріляними за відмову.

На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте (Луганська область) у підпорядкування так званої "лнр".

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"С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение", - розповів полонений.

Наразі з ним працюють слідчі та контррозвідники СБУ.

Нагадаємо

Російські окупанти так бояться Збройних сил України, що лише 1 із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.