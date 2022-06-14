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В рф придумали новый метод, как обманом отправить мужчин воевать против Украины – СБУ

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КИЕВ. 14 июня. УНН. рф реализовала новую схему отправки военных на передовую в Украину: нанимают мужчин на "гуманитарную" работу и привозят в так называемые "л/днр". Об этом сообщает СБУ, пишет УНН

Детали 

Как отметили, рекрутинговые компании россии сейчас ищут "добровольцев" для армии. Они предлагают неплохую заработную плату на восстановление "оккупированных территорий на востоке Украины, а именно - разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь.

Пленный захватчик-контрактник, который является уроженцем удмуртии, рассказал следователю СБУ, что приехал, якобы, в качестве "разнорабочего".

По его словам, выбор у таких контрактников невелик: послужить "пушечным мясом" в составе незаконных вооруженных формирований "лнр/днр" или быть расстрелянными за отказ.

На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое (Луганская область) в подчинение так называемой "лнр".

Цитата

"Из этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение", – рассказал пленный. 

Сейчас с ним работают следователи и контрразведчики СБУ.

Напомним 

Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами.

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