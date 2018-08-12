В результаті стрілянини в Манчестері постраждали 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Манчестері сталася стрілянина. Місцева поліція намагається визначити, що стало причиною інциденту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Щонайменше 10 людей отримали поранення після стрілянини в одному з районів Манчестера, повідомляє телеканал Sky. У район події перекинуті посилені наряди поліції, які намагаються з’ясувати, що стало причиною інциденту.
В офіційному Twitter манчестерської поліції зазначається, що в суботу в місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту НП він вже встиг закінчитися.
Як повідомляв УНН, у поліції Канади заявили, що стрілянину в Фредеріктоні відкрив 48-річний місцевий житель. Про це повідомила в п’ятницю шеф поліції міста Ліенн Фітч на прес-конференції, яка транслювалася на всіх національних телеканалах Канади.