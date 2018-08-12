В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек получили ранения после стрельбы в одном из районов Манчестера, сообщает телеканал Sky. В район происшествия переброшены усиленные наряды полиции, которые пытаются выяснить, что стало причиной инцидента.

В официальном Twitter манчестерской полиции отмечается, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту ЧП он уже успел закончиться.

Как сообщал УНН, в полиции Канады заявили, что стрельбу в Фредериктоне открыл 48-летний местный житель. Об этом сообщила в пятницу шеф полиции города Лиэнн Фитч на пресс-конференции, которая транслировалась на всех национальных телеканалах Канады.