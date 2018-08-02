В результаті повеней в М'янмі загинуло 12 осіб

Від цьої повені постраждали в основному регіони на півдні країни, зокрема, найбільшої шкоди завдано провінції Пегу, тут число людей, вимушених покинути будинки, перевищило 95 тис чоловік. Уряд країни в цьому районі організував більше 180 пунктів тимчасового розміщення.



Нагадаємо, після декількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб.