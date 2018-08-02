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В результаті повеней в М'янмі загинуло 12 осіб

В результаті повеней в М'янмі загинуло 12 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Викликані сильними тривалими зливами повені в М'янмі забрали життя 12 осіб, майже 150 тис. осіб були змушені покинути свої будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Від цьої повені постраждали в основному регіони на півдні країни, зокрема, найбільшої шкоди завдано провінції Пегу, тут число людей, вимушених покинути будинки, перевищило 95 тис чоловік. Уряд країни в цьому районі організував більше 180 пунктів тимчасового розміщення.

Нагадаємо, після декількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб.

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