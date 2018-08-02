В результате наводнений в Мьянме погибло 12 человек

От этого наводнения пострадали в основном регионы на юге страны, в частности, наибольший ущерб нанесен провинции Пегу, здесь число людей, вынужденных покинуть дома, превысило 95 тыс человек. Правительство страны в этом районе организовало более 180 пунктов временного размещения.



Напомним, после нескольких дней поисков по состоянию на воскресенье были обнаружены 23 тела погибших в результате оползня, прошедшего на прошлой неделе в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими числятся 27 человек.