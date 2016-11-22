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В.Путін звільнив О.Улюкаєва з посади керуючого в ЄБРР від РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін звільнив екс-главу Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва з посади керуючого від Росії в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляється на порталі правової інформації, передає УНН.

В.Путін звільнив О.Улюкаєва з посади керуючого в ЄБРР від РФ

“Звільнити Улюкаєва О. від обов’язків керуючого від Російської Федерації в Європейському банку реконструкції та розвитку і заступника керуючого від Російської Федерації у Міжнародному банку реконструкції та розвитку і багатосторонньою агентстві з гарантій інвестицій”, — йдеться в документі.

Раніше стало відомо, що В.Путін виключив О.Улюкаєва зі складу економічної ради при президентові РФ.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.

Як повідомляв УНН, 15 листопада Президент Росії Володимир Путін звільнив Олексія Улюкаєва із посади міністра економічного розвитку РФ.

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