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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В.Путин освободил А.Улюкаев с должности управляющего в ЕБРР от РФ

Киев • УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин освободил экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева с должности управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщается на портале правовой информации, передает УНН.

В.Путин освободил А.Улюкаев с должности управляющего в ЕБРР от РФ

"Освободить Улюкаева А. от обязанностей управляющего от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития и заместителя управляющего от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что В.Путин исключил А.Улюкаев из состава экономического совета при президенте РФ.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.

Как сообщал УНН, 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития РФ.

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