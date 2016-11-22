В.Путин освободил А.Улюкаев с должности управляющего в ЕБРР от РФ

"Освободить Улюкаева А. от обязанностей управляющего от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития и заместителя управляющего от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что В.Путин исключил А.Улюкаев из состава экономического совета при президенте РФ.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.

Как сообщал УНН, 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития РФ.