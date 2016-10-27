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В.Путін заявив, що хоче благополучно вийти на пенсію, коли прийде час

В.Путін заявив, що хоче благополучно вийти на пенсію, коли прийде час

Київ • УНН

 • 9133 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на початку свого виступу на засіданні Міжнародного дискусійного клубу “Валдай” жартома заявив, що хоче благополучно вийти на пенсію, коли прийде час, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.

“Шановний модератор побажав мені благополучного виходу на пенсію. Я собі теж цього бажаю. Коли прийде час, я благополучно вийду, а поки я діючий президент”, — заявив В.Путін.

Нагадаємо, у травні Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон про підвищення пенсійного віку чиновників.

11 травня Держдума РФ підтримала цей закон в третьому читанні. Згідно з ним, з 1 січня 2017 року вік, який дає право на страхову пенсію по старості, буде підвищуватися на шість місяців щороку.

Раніше спікер Держдуми Сергій Наришкін говорив, що в результаті до 2032 року пенсійний вік становитиме для жінок-чиновників 63 роки, для чоловіків — 65 років.

Згідно з чинним законодавством, в Росії чоловіки мають право виходити на пенсію з 60 років, а жінки — в 55.

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