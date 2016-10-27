В.Путин заявил, что хочет благополучно выйти на пенсию, когда придет время

"Уважаемый модератор пожелал мне благополучного выхода на пенсию. Я себе тоже этого хочу. Когда придет время, я благополучно выйду, а пока я действующий президент", - заявил В.Путин.

Напомним, в мае Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении пенсионного возраста чиновников.

11 мая Госдума РФ поддержала этот закон в третьем чтении. Согласно ему, с 1 января 2017 года возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, будет повышаться на шесть месяцев ежегодно.

Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин говорил, что в результате до 2032 года пенсионный возраст будет составлять для женщин-чиновников 63 года, для мужчин - 65 лет.

Согласно действующему законодательству, в России мужчины имеют право выходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55.