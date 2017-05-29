В.Путін під час зустрічі у Версалі переконуватиме, що він не ворог Е.Макрону - політолог

КИЇВ. 29 травня. УНН. Від зустрічі президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона не варто чекати дива. Про це у ексклюзивному коментарі УНН сказав політолог Володимир Фесенко.

"Якщо не може вплинути (на В.Путіна – ред.) Меркель, не могли вплинути американці, то не варто цього чекати від молодого і недосвідченого французького президента. Не варто розраховувати на якесь диво", - сказав В.Фесенко.

Він нагадав, що зустріч російського і французького президентів ініційована В.Путіним.

"Ціль зустрічі з боку Путіна якраз навпаки зачарувати Макрона, переконати його, що Росія і Франція – це друзі історичні, що Путін не ворог Макрону, що він хоче з ним домовитись", - сказав В.Фесенко.

Він не виключив, що глави держав також формально торкнуться питання відновлення роботи "нормандського формату".

Політолог при цьому зазначив, що Е.Макрон під час зустрічі поінформує В.Путіна про позицію G7 щодо Росії.

"Я думаю, що відразу зараз не варто очікувати ніяких рішень", - сказав В.Фесенко, прогнозуючи, чи зможе В.Путін домовитись з французьким колегою щодо пом’якшення санкцій, введених проти РФ.

Разом з тим, за прогнозами експерта, на початку своєї діяльності новообраний президент Франції буде дотримуватися спільної європейської позиції в питаннях санкцій.

"Але треба враховувати, що у французькому суспільстві є настрої щодо пом’якшення цих санкцій, дехто виступає і за скасування, особливо це проявляється в аграрному секторі… Макрон, думаю, змушений буде дослухатися до цих настроїв, тому він може проявляти у цьому питанні певну гнучкість, він буде шукати баланс", - сказав В.Фесенко.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін прибув з робочим візитом до Франції.

Нагадаємо, Париж розраховує на відкриту і пряму розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться у Версалі.



Також додамо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв жорстку розмову під час своєї першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Також раніше повідомлялось, що темами розмови будуть координація зусиль в боротьбі з тероризмом, врегулювання ситуації в Сирії та в Україні, а також перспективи розвитку російсько-французьких відносин.