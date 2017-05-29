В.Путін прибув з робочим візитом до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прибув з робочим візитом до Франції, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Як повідомляє видання, літак російського президента приземлився у паризькому аеропорту Шарль де Голль.
Наголошується, що з аеропорту В.Путін відправиться в Версаль, де пройдуть його переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона. Це буде перша зустріч російського лідера з його французьким колегою, що на посаді президента з 14 травня.
Також видання додає, що після переговорів, які спочатку пройдуть у вузькому форматі, потім продовжаться за робочим сніданком, президенти дадуть відповіді на запитання журналістів на прес-конференції.
Нагадаємо, Париж розраховує на відкриту і пряму розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні у Версалі.
Як повідомляв УНН, Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв жорстку розмову під час своєї першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок. Також раніше повідомлялось, що темами розмови будуть координацію зусиль в боротьбі з тероризмом, врегулювання ситуації в Сирії та в Україні, а також перспективи розвитку російсько-французьких відносин.