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В.Путін прибув з робочим візитом до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прибув з робочим візитом до Франції, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

В.Путін прибув з робочим візитом до Франції

Як повідомляє видання, літак російського президента приземлився у паризькому аеропорту Шарль де Голль.

Наголошується, що з аеропорту В.Путін відправиться в Версаль, де пройдуть його переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона. Це буде перша зустріч російського лідера з його французьким колегою, що на посаді президента з 14 травня.

Також видання додає, що після переговорів, які спочатку пройдуть у вузькому форматі, потім продовжаться за робочим сніданком, президенти дадуть відповіді на запитання журналістів на прес-конференції.

Нагадаємо, Париж розраховує на відкриту і пряму розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні у Версалі.

Як повідомляв УНН, Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв жорстку розмову під час своєї першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок. Також раніше повідомлялось, що темами розмови будуть координацію зусиль в боротьбі з тероризмом, врегулювання ситуації в Сирії та в Україні, а також перспективи розвитку російсько-французьких відносин.

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