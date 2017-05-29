В.Путин прибыл с рабочим визитом во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщает издание, самолет российского президента приземлился в парижском аэропорту Шарль де Голль.
Отмечается, что из аэропорта В.Путин отправится в Версаль, где пройдут его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Это будет первая встреча российского лидера с его французским коллегой, что на посту президента с 14 мая.
Также издание добавляет, что после переговоров, которые сначала пройдут в узком формате, затем продолжатся за рабочим завтраком, президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Напомним, Париж рассчитывает на открытую и прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится сегодня в Версале.
Как сообщал УНН, Президент Франции Эммануэль Макрона пообещал жесткий разговор во время своей первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. Также ранее сообщалось, что темами разговора будут координацию усилий в борьбе с терроризмом, урегулирования ситуации в Сирии и в Украине , а также перспективы развития российско-французских отношений.