Е.Макрон пообіцяв жорстку розмову з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв жорстку розмову під час своєї першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, передає УНН з понеділком на Reuters.
Президент Франції заявив, що діалог з Росією є життєво важливим у вирішенні ряду міжнародних суперечок, зокрема розбіжності в поглядах щодо Сирії та України.
“Розмовляти з Росією необхідно, тому що є цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з ними”, — заявив Е.Макрон.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон 29 травня проведе у Версалі переговори з президентом Росії.
Також нагадаємо, у Кремлі назвали теми розмови Е.Макрона і В.Путіна.