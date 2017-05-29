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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Е.Макрон пообіцяв жорстку розмову з В.Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв жорстку розмову під час своєї першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, передає УНН з понеділком на Reuters.

Е.Макрон пообіцяв жорстку розмову з В.Путіним

Президент Франції заявив, що діалог з Росією є життєво важливим у вирішенні ряду міжнародних суперечок, зокрема розбіжності в поглядах щодо Сирії та України.

“Розмовляти з Росією необхідно, тому що є цілий ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з ними”, — заявив Е.Макрон.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон 29 травня проведе у Версалі переговори з президентом Росії.

Також нагадаємо, у Кремлі назвали теми розмови Е.Макрона і В.Путіна.

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