Э.Макрон пообещал жесткий разговор с В.Путиным

Президент Франции заявил, что диалог с Россией является жизненно важным в решении ряда международных споров, в частности расхождения во взглядах по Сирии и Украины.

"Разговаривать с Россией необходимо, потому что есть целый ряд международных вопросов, которые не будут решены без жесткого диалога с ними", - заявил Е.Макрон.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрона 29 мая проведет в Версале переговоры с президентом России.



Также напомним, в Кремле назвали темы разговора Е.Макрона и В.Путина.