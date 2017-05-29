Э.Макрон пообещал жесткий разговор с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона пообещал жесткий разговор во время своей первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, передает с понедельником на Reuters.
Президент Франции заявил, что диалог с Россией является жизненно важным в решении ряда международных споров, в частности расхождения во взглядах по Сирии и Украины.
"Разговаривать с Россией необходимо, потому что есть целый ряд международных вопросов, которые не будут решены без жесткого диалога с ними", - заявил Е.Макрон.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрона 29 мая проведет в Версале переговоры с президентом России.
Также напомним, в Кремле назвали темы разговора Е.Макрона и В.Путина.