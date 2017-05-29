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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Парижі розраховують на відкритий і прямий діалог з В.Путіним

Київ • УНН

 • 10618 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Париж розраховує на відкриту і пряму розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні у Версалі. Про це заявила французький міністр з європейських питань Маріель де Сарнезе, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

У Парижі розраховують на відкритий і прямий діалог з В.Путіним

"Розмова з Путіним буде відкритою і досить прямою. Так, у нас є розбіжності по Україні та Сирії", - заявила М.де Сарнезе.

Крім того, вона додала, що Франція як і раніше засуджує "повністю незаконну анексію Криму".

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон 29 травня проведе у Версалі переговори з президентом Росії.

Також нагадаємо, у Кремлі назвали теми розмови Е.Макрона і В.Путіна.

 

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