В Париже рассчитывают на открытый и прямой диалог с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Париж рассчитывает на открытый и прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоится сегодня в Версале. Об этом заявила французский министр по европейским вопросам Мариэль де Сарнезе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Разговор с Путиным будет открытым и достаточно прямым. Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии", - заявила М.де Сарнезе.
Кроме того, она добавила, что Франция по-прежнему осуждает "полностью незаконную аннексию Крыма".
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая проведет в Версале переговоры с президентом России.
Также напомним, в Кремле назвали темы разговора Э.Макрона и В.Путина.