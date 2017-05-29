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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Париже рассчитывают на открытый и прямой диалог с В.Путиным

Киев • УНН

 • 10618 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Париж рассчитывает на открытый и прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоится сегодня в Версале. Об этом заявила французский министр по европейским вопросам Мариэль де Сарнезе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Париже рассчитывают на открытый и прямой диалог с В.Путиным

"Разговор с Путиным будет открытым и достаточно прямым. Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии", - заявила М.де Сарнезе.

Кроме того, она добавила, что Франция по-прежнему осуждает "полностью незаконную аннексию Крыма".

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая проведет в Версале переговоры с президентом России.

Также напомним, в Кремле назвали темы разговора Э.Макрона и В.Путина.

 

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