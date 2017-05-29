В.Путин во время встречи в Версале будет убеждать, что он не враг Э.Макрону - политолог

КИЕВ. 29 мая. УНН. От встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона не стоит ждать чуда. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал политолог Владимир Фесенко.

"Если не может повлиять (на Путина - ред.) Меркель, не могли повлиять американцы, то не стоит этого ждать от молодого и неопытного французского президента. Не стоит рассчитывать на чудо", - сказал В.Фесенко.

Он напомнил, что встреча российского и французского президентов инициирована Владимиром Путиным.

"Цель встречи со стороны Путина как раз наоборот очаровать Макрона, убедить его, что Россия и Франция - это друзья исторические, что Путин не враг Макрона, что он хочет с ним договориться", - сказал В.Фесенко.

Он не исключил, что главы государств также формально затронут вопрос возобновления работы "нормандского формата".

Политолог при этом отметил, что Э.Макрон во время встречи проинформирует В.Путина о позиции G7 в отношении России.

"Я думаю, что сразу сейчас не стоит ожидать никаких решений", - сказал В.Фесенко, прогнозируя, сможет ли В.Путин договориться с французским коллегой относительно смягчения санкций, введенных против РФ.

Вместе с тем, по прогнозам эксперта, в начале своей деятельности новоизбранный президент Франции будет придерживаться общей европейской позиции в вопросах санкций.

"Но надо учитывать, что во французском обществе есть настроения по смягчению этих санкций, некоторые выступают и за отмену, особенно это проявляется в аграрном секторе... Макрон, думаю, вынужден будет прислушиваться к этим настроениям, поэтому он может проявлять в этом вопросе определенную гибкость, он будет искать баланс", - сказал В.Фесенко.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию.

Напомним, Париж рассчитывает на открытый и прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоится в Версале.



Также добавим, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал жесткий разговор во время своей первой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также ранее сообщалось, что темами разговора будут координация усилий в борьбе с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и в Украине, а также перспективы развития российско-французских отношений.



