В Повітряних силах повідомляють про ракету в напрямку Полтавщини

Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракету, яке летить в напрямку Полтавської області, в регіоні оголошено повітряну тривогу, пише УНН.

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"Ракета в напрямку Полтавщини!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

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