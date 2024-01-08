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29 березня, 17:57 • 145037 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 179630 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 164569 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 202151 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 175286 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 151949 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 157673 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150412 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 423536 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 173178 перегляди

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В Повітряних силах повідомляють про ракету в напрямку Полтавщини

В Повітряних силах повідомляють про ракету в напрямку Полтавщини

Київ • УНН

 • 75875 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України зафіксували ракету, що прямувала в бік Полтавської області, оголошено повітряну тривогу.

Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракету, яке летить в напрямку Полтавської області, в регіоні оголошено повітряну тривогу, пише УНН

Деталі 

"Ракета в напрямку Полтавщини!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

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В Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Сумської, Полтавської та  Чернігівської областей. 

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Тетяна Краєвська

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