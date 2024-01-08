В Повітряних силах повідомляють про ракету в напрямку Полтавщини
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України зафіксували ракету, що прямувала в бік Полтавської області, оголошено повітряну тривогу.
Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракету, яке летить в напрямку Полтавської області, в регіоні оголошено повітряну тривогу, пише УНН.
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"Ракета в напрямку Полтавщини!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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