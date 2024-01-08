В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Полтавщины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области, объявлена воздушная тревога.
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до пяти
В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших.
Почти 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды - Укрэнерго
Около 400 украинских населенных пунктов были обесточены из-за неблагоприятных погодных условий, однако утренний ракетный обстрел не имел критического влияния на энергосистему.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших
Вражеский ракетный обстрел в Хмельницкой области унес жизни двух человек.
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства.
Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн
Экс-заместителя министра обороны Шаповалова и других подозревают в присвоении 950 млн грн в ходе аферы с бронежилетами. Бронежилеты были некачественными и связаны с российскими владельцами.
Атака рф на Кривой Рог: один человек погиб, трое ранены, повреждены более 200 домов, ТЦ и больницы
В результате российских ударов по Кривому Рогу один человек погиб и трое были ранены; более 200 зданий, включая жилые дома, школы и больницы, были повреждены.
Усиление украинской ПВО будет главной темой заседания Украина-НАТО - нардеп
Заседание Украина-НАТО сосредоточится на усилении противовоздушной обороны Украины после того, как россия усилила воздушные атаки.
Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП
В результате российской ракетной атаки на Украину погибли двое и были ранены 33 человека.
Макрон готовится провести кадровые перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон может избрать нового премьер-министра уже на этой неделе.