В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Полтавщины

Воздушных силах ВСУ сообщают о ракете, которое летит в направлении Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

"Ракета в направлении Полтавщины!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших