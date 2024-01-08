В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших
Киев • УНН
Вражеский ракетный обстрел в Хмельницкой области унес жизни двух человек.
До двух возросло количество жертв вражеской ракетной атаки на Хмельнитчину сегодня утром. Враг нанес удары по объектам инфраструктуры области, сообщает Хмельницкая ОВА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты.
Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К большому сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни
Ранее заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба сообщал, что в результате массированной ракетной атаки российской армии сегодня утром на Хмельнитчине погиб один человек.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших
Вражеский ракетный обстрел в Хмельницкой области унес жизни двух человек.
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