В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших

До двух возросло количество жертв вражеской ракетной атаки на Хмельнитчину сегодня утром. Враг нанес удары по объектам инфраструктуры области, сообщает Хмельницкая ОВА, пишет УНН.

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Отмечается, что сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты.

Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К большому сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Ранее заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба сообщал, что в результате массированной ракетной атаки российской армии сегодня утром на Хмельнитчине погиб один человек.