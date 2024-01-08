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На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки вже відомо про двох загиблих

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки вже відомо про двох загиблих

Київ • УНН

 • 35960 перегляди

Ворожий ракетний обстріл у Хмельницькій області забрав життя двох людей.

До двох зросла кількість жертв ворожої ракетної атаки на Хмельниччину сьогодні вранці.  Ворог завдав удари по об’єктах інфраструктури області, повідомляє Хмельницька ОВА, пише УНН

Деталі 

Зазначається, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 2 ворожих ракети.  

Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області.   Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя

 - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram. 

Раніше заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії  сьогодні вранці на Хмельниччині загинула одна людина. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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