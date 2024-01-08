На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки вже відомо про двох загиблих
Київ • УНН
Ворожий ракетний обстріл у Хмельницькій області забрав життя двох людей.
До двох зросла кількість жертв ворожої ракетної атаки на Хмельниччину сьогодні вранці. Ворог завдав удари по об’єктах інфраструктури області, повідомляє Хмельницька ОВА, пише УНН.
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Зазначається, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 2 ворожих ракети.
Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя
Раніше заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії сьогодні вранці на Хмельниччині загинула одна людина.