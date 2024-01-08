На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки вже відомо про двох загиблих

До двох зросла кількість жертв ворожої ракетної атаки на Хмельниччину сьогодні вранці. Ворог завдав удари по об’єктах інфраструктури області, повідомляє Хмельницька ОВА, пише УНН.

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Зазначається, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 2 ворожих ракети.

Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя