В поточних геополітичних умовах, рамкова оборонна угода із США - це оптимальний інструмент - Верещук

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“Я підтримувала ідею, щоб Україна мала статус основного союзника США поза НАТО, як Ізраїль, Південна Корея та інші. Але ситуація дещо змінилась останнім часом. По-перше, рік тому, вже за Президента Зеленського, ми стали членом Програми розширених можливостей НАТО. По-друге, зі своєї нещодавньої поїздки до Вашингтону Президент привіз Рамкову оборонну угоду із США. Якщо в нас є Програма розширених можливостей з НАТО та Рамкова оборонна угода із США, це оптимальна комбінація інструментів, які дозволять нам ефективно поєднувати курс до НАТО з роботою на вузько американському напрямку”, — прокоментувала Верещук.

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Вона наголосила, що надання статусу MNNA могло б бути ефективним за інших умов.

“Я не кажу, що статус основного союзника поза НАТО — це погано. Просто на сьогоднішній день, це дещо зайве, з урахуванням інструментів, які в нас з’явились останнім часом. Тим паче, що, як ви знаєте, статус основного союзника поза НАТО надається, як правило, країнам, яким членство в НАТО „не світить“. А в нас інша ситуація”, — зазначила Ірина Верещук.

Народний депутат вважає оптимальними нещодавно досягнуті з США та НАТО домовленості.

“Зрештою, факт в тому, що ми маємо чудові інструменти у вигляді Програми розширених можливостей НАТО та Рамкової оборонної угоди із США. Також факт в тому, що попереду багато роботи. Дуже багато залежить саме від нас — як ми зможемо використати ці інструменти. Наприклад, Рамкова оборонна угода із США — це невеликий документ, але, повірте мені, там є набагато більше ніж здається на перший погляд і ніж хотілось би нашим ворогам”, — зауважила Верещук.

Раніше народний депутат заявляла, що доцільніше буде сконцентрувати свої зусилля на підписаній угоді і доопрацьовувати ті 9 напрямків, які вона вже містить.