Верещук прокоментувала звернення нардепів до конгресу США за надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Цитата

“Я вважаю недоцільним таке засідання і таке звернення. Тепер коли ми отримали партнерство з розширеними можливостями — це програма співпраці з НАТО, коли ми отримали рамкову оборонну угоду, яка теж розширяє нашу співпрацю — нам не потрібно на сьогодні зосереджувати свої зусилля на отримання основного союзника поза НАТО. Позаяк ми бачимо на прикладі Афганістану, який мав такий статус — це точно не допомогло стати ближчим до НАТО чи до США, чи просто трансформуватися”, — прокоментувала вона.

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Верещук вважає, що доцільніше буде сконцентрувати свої зусилля на підписаній угоді і доопрацьовувати ті 9 напрямків, які вона вже містить.

“Ми вже домовилися про принципи співробітництва, дорожню карту за 9 напрямами, і зараз ні з того ні з сього ми звертаємося за статусом основного союзника поза НАТО. Так ніхто не працює, і „Європейська солідарність“, в якій є дипломати з досвідом, про це прекрасно знає. Це політиканство”, — підкреслила нардеп.

Раніше Верещук прокоментувала підписану рамкову оборонну угоду із США.