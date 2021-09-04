Верещук: Підписана рамкова оборонна угода із США дає нові можливості

За її словами, документ відкрив для України низку нових можливостей.

“Це більше можливостей і більше потенціалу. А яким змістом буде наповнюватися ця угода — залежить від нас”, — заявила нардеп в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Підписана угода, серед іншого, стосується безпеки Чорноморського регіону, продовжила Верещук.

“Або, наприклад, участі у антитерористичних ініціативах. До слова згадаю про Кабул, про блискучу спецоперацію нашого ГУР, МЗС, ОП, які врятували людей. Ми продемонстрували, що ми вміємо захищати і працювати разом на результат”, — додала вона.

Нагадаємо

Минулого тижня найбільша канадська газета The Globe and Mail випустила текст про евакуацію з Афганістану, в якому описала “безстрашну операцію” українських військових, в ході якої з аеропорту Кабула до Києва були евакуйовані 19 афганських перекладачів, в тому числі один з її редакції, а інший — працював на канадське Міністерство оборони.

Доповнення

Україна за останні кілька тижнів організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.