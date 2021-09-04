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Верещук: Підписана рамкова оборонна угода із США дає нові можливості

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала підписання рамкової оборонної угоди між Україною та США, передає УНН.

За її словами, документ відкрив для України низку нових можливостей.

“Це більше можливостей і більше потенціалу. А яким змістом буде наповнюватися ця угода — залежить від нас”, — заявила нардеп в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Підписана угода, серед іншого, стосується безпеки Чорноморського регіону, продовжила Верещук.

“Або, наприклад, участі у антитерористичних ініціативах. До слова згадаю про Кабул, про блискучу спецоперацію нашого ГУР, МЗС, ОП, які врятували людей. Ми продемонстрували, що ми вміємо захищати і працювати разом на результат”, — додала вона.

Нагадаємо

Минулого тижня найбільша канадська газета The Globe and Mail випустила текст про евакуацію з Афганістану, в якому описала “безстрашну операцію” українських військових, в ході якої з аеропорту Кабула до Києва були евакуйовані 19 афганських перекладачів, в тому числі один з її редакції, а інший — працював на канадське Міністерство оборони.

Доповнення

Україна за останні кілька тижнів організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.

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