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В текущих геополитических условиях, рамочное оборонное соглашение с США - это оптимальный инструмент - Верещук

В текущих геополитических условиях, рамочное оборонное соглашение с США - это оптимальный инструмент - Верещук

Киев  •  УНН

 • 12627 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На внеочередном заседании 8 сентября Верховная Рада не поддержала проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО (MNNA). По мнению народного депутата от "Слуги народа", члена парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Верещук, в текущих геополитических условиях, рамочное оборонное соглашение с США - это оптимальный инструмент, сообщает УНН.

Цитата

"Я поддерживала идею, чтобы Украина имела статус основного союзника США вне НАТО, как Израиль, Южная Корея и другие. Но ситуация несколько изменилась в последнее время. Во-первых, год назад, уже при Президенте Зеленском, мы стали членом Программы расширенных возможностей НАТО. Во-вторых, со своей недавней поездки в Вашингтон Президент привез Рамочное оборонительное соглашение с США. Если у нас есть Программа расширенных возможностей с НАТО и Рамочное оборонное соглашение с США, это оптимальное сочетание инструментов, которые позволят нам эффективно сочетать курс в НАТО с работой на узко американском направлении", - прокомментировала Верещук.

Детали

Она подчеркнула, что предоставление статуса MNNA могло бы быть эффективным при других условиях.

"Я не говорю, что статус основного союзника вне НАТО - это плохо. Просто на сегодняшний день, это кое-что лишнее, с учетом инструментов, которые у нас появились в последнее время. Тем более, что, как вы знаете, статус основного союзника вне НАТО предоставляется, как правило, странам, которым членство в НАТО "не светит". А у нас другая ситуация", - отметила Ирина Верещук.

Народный депутат считает оптимальными недавно достигнутые с США и НАТО договоренности.

"В конце концов, факт в том, что мы имеем замечательные инструменты в виде Программы расширенных возможностей с НАТО и Рамочного оборонного соглашения с США. Также факт в том, что впереди много работы. Очень многое зависит именно от нас - как мы сможем использовать эти инструменты. Например, Рамочное оборонное соглашение с США - это небольшой документ, но, поверьте мне, там намного больше чем кажется на первый взгляд и чем хотелось бы нашим врагам", - отметила Верещук.

Ранее народный депутат заявляла, что целесообразнее будет сконцентрировать свои усилия на подписанном соглашении и дорабатывать те 9 направлений, которое оно уже содержит.

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