В парламенті немає ініціатив щодо законодавчих змін по НАБУ - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В парламенті немає ніяких ініціатив щодо змін законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з рішенням Конституційного суду. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє УНН.
“Станом на сьогодні ніяких ініціатив щодо змін законодавства по НАБУ в зв’язку з рішенням Конституційного суду, у Верховній Раді України немає. Якщо будуть такі ініціативи, ми обов’язково будемо розглядати”, — наголосив він.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним президентський указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У НАБУ вже заявляли, що рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично мотивованим. Пізніше в НАБУ додали, що Ситник залишається директором бюро.
У свою чергу, в Офісі Президента України заявили, що новий директор НАБУ буде обраний на прозорому конкурсі.