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В парламенті немає ініціатив щодо законодавчих змін по НАБУ - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В парламенті немає ніяких ініціатив щодо змін законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з рішенням Конституційного суду. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє УНН.

В парламенті немає ініціатив щодо законодавчих змін по НАБУ - Разумков

“Станом на сьогодні ніяких ініціатив щодо змін законодавства по НАБУ в зв’язку з рішенням Конституційного суду, у Верховній Раді України немає. Якщо будуть такі ініціативи, ми обов’язково будемо розглядати”, — наголосив він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним президентський указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ вже заявляли, що рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично мотивованим. Пізніше в НАБУ додали, що Ситник залишається директором бюро.

У свою чергу, в Офісі Президента України заявили, що новий директор НАБУ буде обраний на прозорому конкурсі.

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