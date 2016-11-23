В Парижі відбудеться зустріч щодо війни в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На початку грудня у Парижі відбудеться зустріч представників країн, що підтримують сирійську помірковану опозицію, для обговорення ситуації в Сирії. Про це заявив голова французького Міністерства закордонних справ Жан-Марк Ейро, передав УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначив міністр, міжнародна спільнота не має закривати очі на те, що відбувається в Сирії, зокрема в Алеппо.
В обговоренні візьмуть участь представники таких країн, як США, Німеччина, Італія, Великобританія, Туреччина, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ і Йорданія.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудари і мінометний обстріл в сирійському місті Алеппо і однойменної провінції, які призвели до загибелі безлічі мирних жителів.