В Парижі відбудеться зустріч щодо війни в Сирії

Як зазначив міністр, міжнародна спільнота не має закривати очі на те, що відбувається в Сирії, зокрема в Алеппо.

В обговоренні візьмуть участь представники таких країн, як США, Німеччина, Італія, Великобританія, Туреччина, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ і Йорданія.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудари і мінометний обстріл в сирійському місті Алеппо і однойменної провінції, які призвели до загибелі безлічі мирних жителів.