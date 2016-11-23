В Париже состоится встреча по войне в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В начале декабря в Париже состоится встреча представителей стран, поддерживающих сирийскую умеренную оппозицию, для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как отметил министр, международное сообщество не должно закрывать глаза на то, что происходит в Сирии, в частности в Алеппо.
В обсуждении примут участие представители таких стран, как США, Германия, Италия, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иордания.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудары и минометный обстрел в сирийском городе Алеппо и одноименной провинции, которые привели к гибели множества мирных жителей.