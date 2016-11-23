В Париже состоится встреча по войне в Сирии

Как отметил министр, международное сообщество не должно закрывать глаза на то, что происходит в Сирии, в частности в Алеппо.

В обсуждении примут участие представители таких стран, как США, Германия, Италия, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иордания.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудары и минометный обстрел в сирийском городе Алеппо и одноименной провинции, которые привели к гибели множества мирных жителей.