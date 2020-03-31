В Пакистані через карантин тварин кинули у клітках в зоомагазинах та на ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Пакистані понад тиждень одне з найбільших міст - Карачі, замкнене на карантин через коронавірус. Внаслідок цього, тварини були покинуті у замкнених клітках в зоомагазинах та на ринках і почали вмирати. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Понад тиждень найбільше в Пакистані місто Карачі перебуває на карантині - і над містом над 15-мільйонним містом нависла жахлива тиша. Однак, на території ринків, де домашніх тварин покинули в магазинах у закритих клітках, тварини просять про допомогу”, - повідомляє ЗМІ.
Повідомляється, що порятунком тварин зайнялась одна з найбільших організацій з порятунку тварин - Фонд Айеша Чундрігар - АCF. Вони співпрацюють з урядом, щоб забезпечити тварин їжею та водою та доставити найбільш постраждалих до рятувального центру. Це стало можливим після того, як влада провінції видала спеціальний наказ, що дозволяє відкривати зоомагазини в певний час доби.
"Мертві тварини лежали поруч з ледь свідомими живими, без вентиляції та повітря, просто у повній темряві і ніхто не чув їхніх криків", - сказала засновник ACF Айеша Чундрігар.
Вказано, що організація врятувала тварин з понад 100 зоомагазинів, але ще залишилось багато інших. Ветеринари працюють в масках та рукавичках та тримаються на відстані один від одного.
Нагадаємо, у Бельгії кішка заразилася коронавірусом від господаря.