В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Пакистане более недели один из крупнейших городов - Карачи, закрыт на карантин из-коронавирус. В результате, животные были заброшены в замкнутых клетках в зоомагазинах и на рынках и начали умирать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Больше недели всего в Пакистане город Карачи находится на карантине - и над городом над пятнадцатимиллионном городом нависла страшная тишина. Однако, на территории рынков, где домашних животных бросили в магазинах в закрытых клетках, животные просят о помощи", - сообщает СМИ.
Сообщается, что спасением животных занялась одна из крупнейших организаций по спасению животных - Фонд Айеша Чундригар - АCF. Они сотрудничают с правительством, чтобы обеспечить животных пищей и водой и доставить наиболее пострадавших в спасательный центр. Это стало возможным после того, как власти провинции издала специальный приказ, позволяющий открывать зоомагазины в определенное время суток.
"Мертвые животные лежали рядом с едва живыми, без вентиляции и воздуха, просто в полной темноте и никто не слышал их криков", - сказала основатель ACF Айеша Чундригар.
Указано, что организация спасла животных из более 100 зоомагазинов, но еще осталось много других. Ветеринары работают в масках и перчатках и держатся на расстоянии друг от друга.
Напомним, в Бельгии кошка заразилась коронавируса от хозяина.