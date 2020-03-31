В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Пакистане более недели один из крупнейших городов - Карачи, закрыт на карантин из-коронавирус. В результате, животные были заброшены в замкнутых клетках в зоомагазинах и на рынках и начали умирать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.