В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90693 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101588 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103709 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102873 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111009 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100144 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104763 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106526 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131469 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130422 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

В Пакистане из-за карантина животных бросили в клетках в зоомагазинах и на рынках

Киев  •  УНН

 • 16908 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Пакистане более недели один из крупнейших городов - Карачи, закрыт на карантин из-коронавирус. В результате, животные были заброшены в замкнутых клетках в зоомагазинах и на рынках и начали умирать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Больше недели всего в Пакистане город Карачи находится на карантине - и над городом над пятнадцатимиллионном городом нависла страшная тишина. Однако, на территории рынков, где домашних животных бросили в магазинах в закрытых клетках, животные просят о помощи", - сообщает СМИ.

Сообщается, что спасением животных занялась одна из крупнейших организаций по спасению животных - Фонд Айеша Чундригар - АCF. Они сотрудничают с правительством, чтобы обеспечить животных пищей и водой и доставить наиболее пострадавших в спасательный центр. Это стало возможным после того, как власти провинции издала специальный приказ, позволяющий открывать зоомагазины в определенное время суток.

"Мертвые животные лежали рядом с едва живыми, без вентиляции и воздуха, просто в полной темноте и никто не слышал их криков", - сказала основатель ACF Айеша Чундригар.

Указано, что организация спасла животных из более 100 зоомагазинов, но еще осталось много других. Ветеринары работают в масках и перчатках и держатся на расстоянии друг от друга.

Напомним, в Бельгии кошка заразилась коронавируса от хозяина.

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