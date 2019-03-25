В останній день зміни місця голосування у Києві спостерігаються двогодинні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До відділу ведення державного реєстру виборців у Подільському районі міста Києва утворилася черга. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На даний момент у черзі знаходиться близько 50 чоловік для того, щоб подати заяву для тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах 2019 року. Дехто з присутніх чекає своєї черги вже понад дві години.
Як повідомляє працівники відділу ведення держреєстру, черги з’явилися нещодавно.
"У січні таких черг не було. Цю заяву можна було подавати з 2 січня. Але у нас все робиться в останній день", - сказала працівниця подільського відділу.
Варто зазначити, що громадяни, які прописані у подільському районі приймаються без черги.
Як повідомляв УНН, понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента.