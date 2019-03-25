В последний день смены места голосования в Киеве наблюдаются двухчасовые очереди

На данный момент в очереди находится около 50 человек для того, чтобы подать заявление для временного изменения места голосования на президентских выборах 2019 года. Некоторые из присутствующих ждут своей очереди уже более 2 часов.

Как сообщает работники отдела ведения госреестра, очереди появились недавно.

"В январе таких очередей не было. Это заявление можно было подавать со 2 января. Но у нас все делается в последний день", - сказала сотрудница подольского отдела.

Стоит отметить, что граждане, которые прописаны в Подольском районе принимаются без очереди.



Как сообщал УНН, более 265 000 украинцев изменили место голосования на выборах президента.