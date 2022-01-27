В ОРДЛО обстріляли безпілотник місії ОБСЄ - звіт

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"Перебуваючи приблизно за 2 км на південний захід від Пищевика й управляючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, команда СММ чула 8 черг зі стрілецької зброї у межах 3-4 км на схід від своєї позиції. За оцінкою, вогонь був спрямований на БПЛА, що пролітав приблизно за 3,5 км на східно-південний схід від місцеположення патруля", - сказано у звіті.

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Спостерігачі приземлили літальний апарат і залишили цей район.

Під час зазначеного та наступного польотів БПЛА також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння), додали у СММ ОБСЄ.

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