В ООН засудили практику "Д/ЛНР" щодо 30-денного тримання під вартою

КИЇВ. 12 березня. УНН. На цивільне населення територій сходу України, окупованих бойовиками, продовжує поширюватися дія свавільних рішень, запроваджених з порушенням законодавства України і її Конституції, зокрема, практика 30-денного тримання під вартою. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.