В ООН засудили практику "Д/ЛНР" щодо 30-денного тримання під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На цивільне населення територій сходу України, окупованих бойовиками, продовжує поширюватися дія свавільних рішень, запроваджених з порушенням законодавства України і її Конституції, зокрема, практика 30-денного тримання під вартою. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
Так, Моніторингова місія ООН з прав людини продовжила роботу на території, яка контролюється самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", незважаючи на обмеження їх діяльності, зазначила Фрейзер. За її словами, деякі з основних висновків моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини по інший бік лінії зіткнення наступні: на цивільне населення продовжує поширюватися дія свавільних рішень і структур, запроваджених у порушення законодавства України і її Конституції.
"Продовжуються системні посягання на права людини, як-от практика 30-денного тримання під вартою, яка є рівносильною триманню під вартою без зв’язку з зовнішнім світом. Ми ще раз наголошуємо на необхідності регулярного, безперешкодного і конфіденційного доступу міжнародних спостерігачів до затриманих як істотної гарантії захисту", - сказала Фрейзер.
Вона також зазначила, що громадянський простір на територіях, які контролюються самопроголошеними "Л/ДНР", залишається вкрай обмеженим.
"Люди не можуть повністю здійснювати своє право на свободу думки та вираження поглядів, свободу мирних зібрань, об'єднання і свободу релігії віросповідання", - додала вона.
Нагадаємо, за 3 місяці моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 172 порушення прав людини по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі.
За даними ООН, минулого року на Донбасі загинуло 55 мирних жителів.