За 3 місяці місія ООН зафіксувала 172 порушення прав людини по обидві сторони лінії зіткнення

"У цьому звітному періоді ми задокументували 172 порушення прав людини, як-от незаконне або свавільне тримання під вартою, катування і жорстоке погодження, скоєні по обидва боки лінії зіткнення. З цієї кількості 91 порушення мало місце у звітному періоді", - заявила Фрейзер.



За її словами, у таких справах, як і раніше, спостерігається відсутність ефективного розслідування і кримінального переслідування правопорушників. Фрейзер наголосила, що це – критично важливі системні проблеми, які слід усунути.



"Ми закликаємо сторони зупинити практику свавільних і незаконних затримань, катувань і жорстокого поводження", - додала вона.



Як повідомляв УНН, у звітний період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала на Донбасі найменшу кількість жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту.