За 3 месяца миссия ООН зафиксировала 172 нарушения прав человека по обе стороны линии соприкосновения

"В этом отчетном периоде мы задокументировали 172 нарушения прав человека, например незаконное или произвольное содержание под стражей, пытки и жестокое согласования, совершенные с обеих сторон линии соприкосновения. Из этого количества 91 нарушение имело место в отчетном периоде", - заявила Фрейзер.



По ее словам, в таких делах, как и ранее, наблюдается отсутствие эффективного расследования и уголовного преследования правонарушителей. Фрейзер отметила, что это - критически важные системные проблемы, которые следует устранить.



"Мы призываем стороны прекратить практику произвольных и незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения", - добавила она.



Как сообщал УНН, в отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала на Донбассе наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все период конфликта.