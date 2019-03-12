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На Донбасі за три місяці найменше цивільних жертв з початку конфлікту

На Донбасі за три місяці найменше цивільних жертв з початку конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У звітний період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала на Донбасі найменшу кількість жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

"У звітний період, з середини листопада 2018 року до середини лютого 2019 року, зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту. Загинули один чоловік і одна жінка", - сказала Фрейзер.

Окрім того, з її слів, ще 11 чоловіків і три жінки з цивільного населення були поранені за звітний період.

Нагадаємо, за даними ООН, за минулий рік на Донбасі загинуло 55 мирних жителів.

Українські Національні Новини

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