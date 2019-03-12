На Донбассе за три месяца меньше всего гражданских жертв с начала конфликта

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110957 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115217 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118412 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148220 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140898 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130444 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Донбассе за три месяца меньше всего гражданских жертв с начала конфликта

На Донбассе за три месяца меньше всего гражданских жертв с начала конфликта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала на Донбассе наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

"В отчетный период, с середины ноября 2018 года до середины февраля 2019 года, зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Погибли один мужчина и одна женщина", - сказала Фрейзер.

Кроме того, по ее словам, еще 11 мужчин и три женщины из гражданского населения были ранены за отчетный период.

Напомним, по данным ООН, за прошлый год на Донбассе погибли 55 мирных жителей.

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