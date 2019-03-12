На Донбассе за три месяца меньше всего гражданских жертв с начала конфликта

"В отчетный период, с середины ноября 2018 года до середины февраля 2019 года, зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Погибли один мужчина и одна женщина", - сказала Фрейзер.

Кроме того, по ее словам, еще 11 мужчин и три женщины из гражданского населения были ранены за отчетный период.