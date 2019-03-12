На Донбассе за три месяца меньше всего гражданских жертв с начала конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В отчетный период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала на Донбассе наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
"В отчетный период, с середины ноября 2018 года до середины февраля 2019 года, зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Погибли один мужчина и одна женщина", - сказала Фрейзер.
Кроме того, по ее словам, еще 11 мужчин и три женщины из гражданского населения были ранены за отчетный период.
Напомним, по данным ООН, за прошлый год на погибли 55 мирных жителей.