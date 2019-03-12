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В ООН осудили практику "Д/ЛНР" относительно 30-дневного содержания под стражей

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КИЕВ. 12 марта. УНН. На гражданское население территорий востока Украины, оккупированных боевиками, продолжает распространяться действие произвольных решений, введенных с нарушением законодательства Украины и ее Конституции, в частности, практика 30-дневного содержания под стражей. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Так, Мониторинговая миссия ООН по правам человека продолжила работу на территории, контролируемой самопровозглашёнными "ДНР" и "ЛНР", несмотря на ограничения их деятельности, отметила Фрейзер. По ее словам, некоторые из основных выводов мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека по другую сторону линии соприкосновения следующие: на гражданское население продолжает распространяться действие произвольных решений и структур, введенных в нарушение законодательства Украины и ее Конституции.

"Продолжаются системные посягательства на права человека, например практика 30-дневного содержания под стражей, которая является равносильным содержанию под стражей без связи с внешним миром. Мы еще раз подчеркиваем необходимость регулярного, беспрепятственного и конфиденциального доступа международных наблюдателей к задержанным как существенной гарантии защиты", - сказала Фрейзер.

Она также отметила, что гражданский пространство на территориях, контролируемых самопровозглашёнными "Л/ДНР", остается крайне ограниченным.

"Люди не могут полностью осуществлять свое право на свободу мысли и выражения, свободу мирных собраний, объединения и свободу религии вероисповедания", - добавила она.

Напомним, за 3 месяца мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 172 нарушения прав человека по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

По данным ООН, в прошлом году на Донбассе погибли 55 мирных жителей.

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