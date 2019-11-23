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В ООН засудили насильство проти демонстрантів в Ірані

В ООН засудили насильство проти демонстрантів в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Експерти Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини висловили серйозну стурбованість ситуацією навколо протестів в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ООН.

Так, в ООН глибоко стурбовані повідомленнями про вбивства і поранення, а також про те, що влада застосувала надмірну силу проти демонстрантів.

"Ми нагадуємо владі, що у відповідності з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права смертельна сила повинна застосовуватися тільки тоді, коли це абсолютно неминуче, щоб захистити життя", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в період з 15 по 19 листопада були вбиті 106 осіб, а також 1000 осіб заарештовані за участь в акціях протесту.

"Ми нагадуємо уряду про його зобов'язання за Пактом і закликаємо владу забезпечити дотримання і захист прав на свободу думок та їх вільне вираження, а також свободу мирних зборів та асоціацій", - йдеться в заяві.

Крім того, в ООН закликали учасників протестів забезпечити їх мирне проведення.

Нагадаємо, влада Ірану підтвердила арешт близько 100 лідерів протестів.

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