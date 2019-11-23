В ООН осудили насилие против демонстрантов в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека выразили серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг протестов в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООН.
Так, в ООН глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и ранения, а также о том, что власть применила чрезмерную силу против демонстрантов.
"Мы напоминаем власти, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах смертельная сила должна применяться только тогда, когда это абсолютно неизбежно для защиты жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.
"Мы напоминаем правительства о его обязательства по Пакту и призываем власти обеспечить соблюдение и защита прав на свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу мирных собраний и ассоциаций", - говорится в заявлении.
Кроме того, в ООН призвали участников протестов обеспечить их мирное проведение.
Напомним, власти Ирана подтвердили арест около 100 лидеров протестов.