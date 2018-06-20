В ООН стривожені через випадки порушення прав ромів в Україні

"Ми глибоко занепокоєні чотирма випадками, що мали місце в останні 4 місяці, коли представники ромів були змушені залишити свої табори, а їхні помешкання були спаленні. Ми задокументували 2 такі випадки у Києві, ще один – у Львівській області, ще один – у Тернопільській", - повідомила Фрейзер.



За її словами, всього за звітний період з 16 лютого по 15 травня 2018 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 41 випадок порушення прав людини у вигляді нападів на осіб під час громадських заходів і мирних зібрань.



"Групи праворадикалів, які стоять за більшістю таких нападів на ромів, на мирні зібрання і на осіб, що виражають інші погляди, вважають себе, мабуть, над законом, а інколи навіть вихваляються своїми діями у соціальних мережах", - підкреслила Фрейзер.



Глава місії ООН закликала поліцію і прокуратуру України запобігати таким проявам насильства і проводити ретельне розслідування відповідних випадків, щоб "не сприяти відчуттю безкарності" в країні.



Як повідомляв УНН, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні