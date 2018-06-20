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В ООН стривожені через випадки порушення прав ромів в Україні

В ООН стривожені через випадки порушення прав ромів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні стривожена великим числом атак на такі основоположні свободи, як свобода вираження поглядів і думки, свобода масової інформації і свобода мирних зібрань та об'єднань, а також проявів дискримінації, мови ненависті і проявів насильства щодо осіб, що належать до меншин або мають іншу думку. Про це під час брифінгу у Києві сказала голова місії в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.

"Ми глибоко занепокоєні чотирма випадками, що мали місце в останні 4 місяці, коли представники ромів були змушені залишити свої табори, а їхні помешкання були спаленні. Ми задокументували 2 такі випадки у Києві, ще один – у Львівській області, ще один – у Тернопільській", - повідомила Фрейзер.

За її словами, всього за звітний період з 16 лютого по 15 травня 2018 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 41 випадок порушення прав людини у вигляді нападів на осіб під час громадських заходів і мирних зібрань.

"Групи праворадикалів, які стоять за більшістю таких нападів на ромів, на мирні зібрання і на осіб, що виражають інші погляди, вважають себе, мабуть, над законом, а інколи навіть вихваляються своїми діями у соціальних мережах", - підкреслила Фрейзер.

Глава місії ООН закликала поліцію і прокуратуру України запобігати таким проявам насильства і проводити ретельне розслідування відповідних випадків, щоб "не сприяти відчуттю безкарності" в країні.

Як повідомляв УНН, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні

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