В ООН обеспокоены из-за случаев нарушения прав ромов в Украине

"Мы глубоко обеспокоены четырьмя случаями, которые произошли в последние 4 месяца, когда представители ромов были вынуждены покинуть свои лагеря, а их дома были сожжены. Мы задокументировали 2 таких случая в Киеве, еще один - во Львовской области, еще один - в Тернопольской", - сообщила Фрейзер.



По ее словам, всего за отчетный период с 16 февраля по 15 мая 2018 Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 41 случай нарушения прав человека в виде нападений на лиц во время общественных мероприятий и мирных собраний.



"Группы праворадикалов, которые стоят за большинством таких нападений на цыган на мирные собрания и на лиц, выражающих другие взгляды, считают себя, пожалуй, выше закона, а иногда даже хвастаются своими действиями в социальных сетях", - подчеркнула Фрейзер.



Глава миссии ООН призвала полицию и прокуратуру Украины предотвращать такие проявления насилия и проводить тщательное расследование соответствующих случаев, чтобы "не способствовать ощущению безнаказанности" в стране.



Как сообщал УНН, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3 тыс. 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине