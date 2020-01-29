В ООН підготували план гуманітарного реагування для жителів Донбасу на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В офісі ООН з координації гуманітарних питань в Україні презентували План гуманітарного реагування для України на 2020 рік для захист прав постраждалих унаслідок конфлікту людей у Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомили в представництві Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні.
План передбачає, що 2 мільйони людей з Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок конфлікту, потребують допомоги та мають її отримати. Вони потребують близько 158 мільйонів доларів США.
Згідно з планом, допомоги потребують 528 тис. літніх людей, 372 тис. дітей, 176 тис. людей з інвалідністю та 220 тис. внутрішньо переміщених осіб.
У плані на 2020 вміщені такі стратегічні цілі:
- Надання термінової надзвичайної допомоги 2 мільйонам людей, включно з 220 тис. вразливих внутрішньо переміщених осіб.
- Забезпечення потреб у сфері захисту та захист прав 1,4 мільйона постраждали унаслідок конфлікту людей, включно з ВПО.
- Зміцнення спроможності реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях в координації з організаціями, які працюють у сфері розвитку у тих районах, де це доцільно.
- Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до 3,4 мільйонів людей, які потребують допомоги у районах з найгострішими проблемами.
Вказано, що допомогу планують надати людям, що живуть по обидва боки від «лінії розмежування». Зокрема, 0,85 мільйонам людей, що живуть на підконтрольній уряду території, 0,91 мільйону людей, що проживають на непідконтрольних Україні територіях, та 0,2 мільйонам внутрішньо переміщених осіб.
Також зазначається, що у минулі роки через брак фінансування гуманітарну допомогу отримував всього 1 мільйон українців.
Найбільше коштів у 2020 році планують виділили на захист постраждалих – 51 млн доларів США для 1,4 мільйона людей, на житло та непродовольчі товари заплановано виділити 27 млн доларів США для 0,1 млн людей, ще по 22 мільйони планують виділити на охорону здоров’я для 1,3 мільйона людей та воду, санітарію та гігієну для 1,3 мільйона людей.
Нагадаємо, гуманітарним організаціям необхідно 158 млн дол. для реагування на гуманітарну кризу на сході України.