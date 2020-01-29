В ООН подготовили план гуманитарного реагирования для жителей Донбасса на 2020 год

КИЕВ. 29 января. УНН. В офисе ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине презентовали План гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год для защиты прав пострадавших вследствие конфликта людей в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили УНН в представительстве Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.