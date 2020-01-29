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ООН: для допомоги людям на Донбасі потрібно 158 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Гуманітарним організаціям необхідно 158 млн дол. для реагування на гуманітарну кризу на сході України. З проханням про виділення такої суми сьогодні звернулася координаторка системи ООН/координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, повідомили УНН у представництві Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

ООН: для допомоги людям на Донбасі потрібно 158 млн доларів

"Координаторка системи ООН/координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані сьогодні звернулася з проханням про виділення 158 мільйонів доларів США для надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту 2 мільйонів найбільш незахищених людей у постраждалих внаслідок конфлікту районах на сході України у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

"Минулого року ми стали свідками низки важливих подій: відновлення переговорів у "нормандському форматі", розведення сил на кількох ділянках та ремонт дерев'яного пішохідного мосту на пункті перетину "Станиця Луганська", які створили позитивну динаміку, яка, можливо, сприятиме досягненню тривалого миру", - зазначила під час заходу Лубрані.

При цьому, з її слів, конфлікт на сході України все ще не припиняється та продовжує впливати на життя невинних цивільних громадян, що призводить до значних гуманітарних потреб.

"Наразі для того, щоби 3,4 мільйона людей у постраждалих унаслідок конфлікту районах мали гідне життя, їм необхідні гуманітарна допомога та захист. Ми все ще сподіваємося на краще щодо досягнення політичного прогресу, але доти, доки його не досягнуто, мешканці Донбасу покладаються на нас", - додала Лубрані.

Вона також відзначила важливість досягнень уряду України щодо задоволення та попередження гуманітарних потреб.

Також координаторка системи ООН в Україні оприлюднила План гуманітарного реагування для України у 2020 році.

"План гуманітарного реагування, в якому представлено комплексний план першочергових заходів, є дорожньою картою для 56 партнерів - установ ООН, національних і міжнародних неурядових організацій - для надання допомоги 2 мільйонам найбільш незахищених цивільних громадян у 2020 році. Планом передбачено надання допомоги у секторах освіти, продовольства, охорони здоров'я, захисту, житла, водопостачання і санітарії", - сказано у повідомленні.

"Поки не припиняться бойові дії, гуманітарні потреби залишатимуться значними. Отже, наші заходи реагування відіграють ключову роль у порятунку життів та забезпеченні допомоги громадам. Ми вдячні донорам за постійну підтримку. Але просимо збільшити фінансування, адже План, який ми сьогодні представляємо, може змінити ситуацію на краще лише за наявності необхідних коштів", - зазначила Лубрані. 

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